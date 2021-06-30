30 червня у Росії відбулася традиційна Пряма лінія з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої він відповідав на запитання, які “найбільше турбують” громадян.

Чомусь серед інтересів росіян опинилася й Україна, проти якої Росія вже восьмий рік веде гібридну війну.

Мабуть, для всіх громадян України заяви Путіна стали нічим іншим, як новою порцією брехні. Але їх варто оцінювати і як політичні послання нашій державі.

Факти ICTV розповідають, на які заяви президента Росії варто звернути увагу і що вони означають.

Стара лінія

Однією із заяв, які можна виокремити з прес-конференції Путіна, є зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Нині глава Росії не бачить передумов для переговорів із нашим лідером.

Політолог Ігор Рейтерович сказав Фактам ICTV, що у нинішніх заявах Путіна немає жодної новизни. Це – та ж лінія, яку він озвучував нещодавно.

– Її можна охарактеризувати російським виразом “тяни – толкай”. З одного боку, він каже, що нам немає про що говорити… З іншого – що ми відкриті і готові до переговорів, якщо відбудуться певні зміни, які дадуть нам змогу їх вести. Навіть в таких формулюваннях Путін ставить президента України, державу в цілому в програшну позицію. Зрозуміло, що це спрямовано в першу чергу на внутрішнього користувача, але й певною мірою – на наших західних партнерів. Нібито, ми готові домовлятися з Україною, але виключно на своїх умовах, – каже Рейтерович.

За його словами, нинішня прес-конференція президента Росії є лише підтвердженням усіх тих сигналів, які Україна отримувала від держави-агресора протягом останніх місяців.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко звертає особливу увагу на поведінку Путіна.

За його словами, заяви щодо нашої держави показували його відверте роздратування відносинами України та Росії.

– Роздратування свідчить про те, що є нерозуміння ситуації. Путін думав, що він переграє Зеленського, примусить його (погодитися на умови Росії, – Ред.), і все буде гаразд. А Зеленський діє зовсім не так, як очікував Путін. Ще одна причина – неможливість вплинути на ситуацію, – каже Фесенко.

На його думку, Путін хоче продемонструвати, що потрібно або домовлятися на умовах РФ, або взагалі не говорити про зустріч. І якщо його позиція не зміниться, то зустрічі, найімовірніше, не буде.

Тепла ванна для Путіна

Одним із найпоказовіших моментів у Прямій лінії була згадка президентом РФ закону України Про корінні народи, в якій він повністю спотворив реальний документ.

Фактично Путін не сказав жодного правдивого слова про закон. З одного боку, це можна розцінювати як традиційну російську пропаганду. З іншого – як прояв нерозуміння реальної ситуації щодо України.

На думку Фесенка, президента Росії можуть спеціально “годувати” неправдивою інформацією про ситуацію в Україні.

– Знову проявилася емоційна реакція Путіна на законопроект про корінні народи. Але те, що він говорить, не має жодного відношення до реального документа. Отже, Путіну підсовують недостовірну, неадекватну інформацію, і грають на його емоціях, – пояснює Фесенко.

Путін також згадав про “політичні переслідування”, які, на його думку, пов’язані із виборами в Україні. Проте найближчі вибори у нашій державі відбудуться приблизно через три роки.

Це також свідчить про досить дивну “обізнаність” у ситуації в Україні.

Військове попередження

Ще однією цікавою тезою стало “військове освоєння території України”. Знову ж таки, заява більше орієнтована на внутрішнього споживача – продовження тези про “бази НАТО” в Україні.

На думку Рейтеровича, найближчим часом саме ця теза циркулюватиме в російських та українських ЗМІ.

Вона є своєрідним попередженням для України і наших союзників, а також виправданням видатків на оборонний сектор Росії. Так само, як і заява про обстріл британського есмінця.

– Навіть якби ми потопили цей корабель, важко уявити, що світ був би на межі Третьої світової, – сказав Путін.

Подібні заяви можна розцінювати як спробу зменшити градус військової підтримки України. Тобто зниження інтенсивності навчань, постачань зброї тощо.

А також те, що Росія відповідатиме на “порушення” будь-якими способами.

– Він намагався попередити, що Росія готова йти на крайні заходи, і її ніхто не зупинить. Хоча всі чудово розуміють, що есмінець не потопили б, адже це погано б закінчилося в першу чергу для РФ, – вважає політолог.

Перепис історії

Цікавим анонсом стало те, що Путін збирається написати ще одну “статтю” щодо історії України і Росії. В нашій державі всім давно зрозуміло, що це – не більше, аніж особисті фантазії російського президента.

Україна не має (та й не буде) сприймати такі ініціативи Путіна як щось серйозне.

Одначе це може свідчити про намагання російського лідера знайти ще якісь важелі для посилення контролю над державою.

– Є пряма аналогія зі Сталіним – він ключові історичні статті або сам писав, або дуже серйозно редагував, адже вважав, що контроль над історією є визначальним, оскільки це важливо для розвитку держави. У Путіна точно такий самий підхід і політика, – пояснює Рейтерович.

Що робити Україні

Експерти сходяться на думці, що Україні не варто надто реагувати на ті заяви, які ми сьогодні почули під час прес-конференції Путіна.

Йдеться саме про Пряму лінію. Водночас Україна могла б продемонструвати зміну риторики у певних питаннях. Наприклад, щодо зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

– Україна повинна говорити, що ми готові зустрічатися лише тоді, коли Росія виконає певні умови. В іншому випадку виходить так, що ми “набиваємося” на цю зустріч, на якій нам диктуватимуть правила й умови, що є абсолютно неприйнятним, – пояснює Рейтерович.

Фесенко також вважає, що Україна не має реагувати на кожну заяву Путіна. Особливо, коли в них немає нічого нового.

Єдине, що може нині дозволити собі наша держава – реакцію на дипломатичному рівні. Тобто нагадати Росії, що більшість заяв Путіна не мають нічого спільного з реальністю.

– Можна нагадати, що ми не визнаємо Крим російським, що в акваторії Чорного моря потрібно дотримуватися міжнародного права. Вступати в дискусію з Путіним – навіщо? Необов’язково відповідати на кожен “чих” Путіна, тим паче, що заяви про “єдиний народ” у нього постійно лунають. Як у двох дипломатів: потрібно на кожну ноту відповідати нотою, або на кожен недружній крок треба відповідати дипломатичними засобами, – каже голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента.

Прес-конференція Путіна лише закріпила позиції РФ щодо України станом на сьогодні.

Після неї ми маємо продовжувати йти своїм шляхом, постійно нагадуючи Росії, хто відповідальний за смерті тисяч українців на Донбасі, порушення міжнародного права та агресивну політику щодо своїх сусідів.