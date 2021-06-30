Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №2289, який дозволяє ввезення в Україну зразків інноваційних засобів захисту рослин (ЗЗР) для наукових досліджень і державних випробувань. Він скасовує правку від 2015 року, яка забороняє випробування імпортних пестицидів без їх попередньої реєстрації в країні походження.

Законопроект вносить зміни до ст. 4 закону Про пестициди та агрохімікати щодо ввезення пестицидів в Україну. Його підтримав 291 народний депутат на засіданні парламенту 30 червня.

Із закону виключається норма, згідно з якою обов’язковою умовою ввезення і застосування в Україні зразків незареєстрованих пестицидів є документальне підтвердження їх держреєстрації в країні виробництва.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, усувається колізія правових норм з регулювання ввезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів, а дозволяється застосовувати, зберігати, продавати, рекламувати та транспортувати залишки ввезених препаратів протягом двох років після закінчення терміну їх реєстрації.

Ринок засобів захисту рослин оцінюється в $1 млрд.

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