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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Україна домовляється про визнання Covid-сертифікатів з Ірландією – Кулеба

дмитро кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову за своїм ірландським колегою Саймоном Ковеном про визнання країнами Covid-сертифікатів одна одної.

Також міністри обговорили спільні заходи України та Ірландії щодо протидії пандемії коронавірусу, масової вакцинації населення та спрощення умов перетину кордону.

– Це стане одним з перших завдань посла України, яка вже через кілька тижнів має прибути в Дублін, – звітував Кулеба про наступні кроки української влади.

Кулеба вкотре повідомив, що на даний момент Україна завершує процес запуску цифрового Covid-сертифіката, а також нагадав, що документ буде синхронізовано з європейським.

Високопосадовці обговорили взаємодію двох держав у різноманітних міжнародних організаціях та згадали про непостійне членство Ірландії у Радбезі ООН.

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Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

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