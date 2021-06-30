Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову за своїм ірландським колегою Саймоном Ковеном про визнання країнами Covid-сертифікатів одна одної.

Також міністри обговорили спільні заходи України та Ірландії щодо протидії пандемії коронавірусу, масової вакцинації населення та спрощення умов перетину кордону.

– Це стане одним з перших завдань посла України, яка вже через кілька тижнів має прибути в Дублін, – звітував Кулеба про наступні кроки української влади.

Кулеба вкотре повідомив, що на даний момент Україна завершує процес запуску цифрового Covid-сертифіката, а також нагадав, що документ буде синхронізовано з європейським.

Високопосадовці обговорили взаємодію двох держав у різноманітних міжнародних організаціях та згадали про непостійне членство Ірландії у Радбезі ООН.

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