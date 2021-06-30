Зеленський запросив Папу Римського Франциска до України

Україна розраховує на підтримку Папи Франциска у привнесенні миру на Донбас та на його візит до Києва, заявив президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з понтифіком.

Глава держави наголосив, що ця розмова відбувається в період 20-ї річниці візиту Папи Івана Павла ІІ, який тоді сказав, що Європа має дихати двома легенями – західною і східною, а Україна є невід’ємною східною легенею.

Тому, за його словами, візит Папи до України – це “кисень, що так необхідний”.

Президент подякував Франциску за постійні молитви за мир і спокій в Україні, і запевнив, що на його візит чекає насамперед український народ.

– Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою, – підсумував Зеленський.

Проте невідомо, що Папа відповів на запрошення президента України.