Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що за останній пленарний тиждень сесії Верховної Ради відбудеться ще два позачергових засідання уряду.

За словами Корнієнка, позачергові засідання пройдуть як і завжди, у вівторок та четверг.

Також політик не виключив, що депутати можуть ухвалити закон про деолігархізацію в цілому ще до літніх канікул, якщо поправок буде не багато.

На думку Корнієнко, під час літніх канікул Верховної Ради скоріш за все не буде жодних позачергових засідань, оскільки усі депутати вирушать у літні відпустки.

Однак на День незалежності України парламент все ж таки збереться, на урочисте засідання, зазначив Корнієнко.

– Про великий герб у нас є законопроект. Хотілося б в урочистій атмосфері його обговорити і, можливо, прийняти в першому читанні і, може, відразу в цілому, – розповів журналістам політик.

Нагадаємо, що останній пленарний тиждень Верховної Ради до літніх канікул триватиме з 13 до 16 липня.