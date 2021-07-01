Рада скасувала режим вільної економічної зони Крим

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроект №5502-д про скасування режиму вільної економічної зони Крим.

Завдяки цьому рішенню закон Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України визнали таким, що втратив чинність.

У новому законі закріплене право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на окупованій території.

Але підприємці та юридичні особи, місцем проживання яких є Крим, можуть займатися господарською діяльністю тільки після того, як вони змінять свою податкову адресу на іншу територію України.

Також у законі закріплена норма, що відновлення водопостачання до Криму забороняється до його повної деокупації.

Крім того, ухвалений документ передбачає, що громадяни України мають право вільно і безперешкодно в’їжджати на тимчасово окуповану територію і виїжджати з неї лише через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

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Іноземці та особи без громадянства зможуть в’їжджати і виїжджати з окупованих територій лише через КПВВ, у яких відбувається тимчасовий прикордонний контроль за умови пред’явлення ними документу, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та спеціального дозволу.