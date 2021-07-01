В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство, зокрема вчинене за ознакою статі. Відповідний законопроект №3908-1 1 липня ухвалила Верховна Рада. За проголосували 336 народних депутатів.

За вчинення домашнього насилля передбачається штраф від 170 до 340 грн, або громадські роботи (30-40 год), або адміністративний арешт до 10 діб.

Якщо правопорушення здійснюється повторно, покарання посилюється. Штраф збільшиться і становитиме від 370 до 680 грн, громадські роботи призначатимуть від 40 до 60 год, а термін арешту подовжать до 15 діб.

Законопроект №3908-1 передбачає, що під час проходження зборів військовослужбовці нестимуть відповідальність за насилля на загальних підставах, а не на основі дисциплінарного статуту, як це було раніше.

Це стосується також поліції, представників начальницького складу Національного антикорупційного бюро, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань.

Також відповідно до закону, розгляд справ щодо насильства може відбуватися без правопорушника, якщо його про це повідомили належним чином.

Крім того, документ встановлює, що кошти за виконання громадських робіт спрямовують постраждалій особі.