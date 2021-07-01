Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо його дійсно цікавить розв’язання кризових питань в українсько-російських відносинах.

Глава держави зазначив, що у нас в країні популярна фраза нічого про Україну без України. На його думку, саме так і працює зараз українська держава та це доводять події, що відбуваються на глобальній політичній арені.

– Уже 12 липня відбудеться моя особиста зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наприкінці липня будуть прямі переговори з президентом США Джо Байденом. Я готовий зустрітися і з Путіним – якщо його дійсно цікавить розв’язання низки кризових питань, які об’єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії, – заявив президент.

Водночас глава держави зазначив, що його не чіпляє фраза президента Російської Федерації “сенс говорити із Зеленським, якщо все вирішується у Вашингтоні”.

– Я ніколи не живу в стереотипах. Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: а навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується винятково у Кремлі?

Зеленський також прокоментував той факт, що багато жителів Росії вболівають за збірну України на Чемпіонаті Європи з футболу. На його думку, російський народ точно не хоче ескалацій і кривавих експансій.

– Машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та ненависть щодо сусідів. Але якщо цю пропаганду та всі штучні агресивні процеси прибрати, ситуація виглядатиме зовсім інакше, – вважає український президент.

Зеленський допускає, що президент Росії може вийти з-під впливу цієї пропагандистської картини. На його думку, тоді буде очевидно, що президентам України та РФ є про що розмовляти.