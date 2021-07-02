2 липня депутати Верховної Ради не змогли скасувати ухвалення в другому читанні та в цілому законопроекту №3711-д Про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

До розгляду від депутатів надійшло два законопроекти із вимогою скасувати рішення – №3711-д-П та №3711-д-П1. Їхні автори наполягали на тому, що закон ухвалили з порушенням вимог Конституції України та регламенту Верховної Ради.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи розглянув пропозиції депутатів та запропонував їм визначитися шляхом ухвалення або відхилення.

У результаті законопроекти набрали лише 33 та 35 голосів.

Закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка припинила роботу у 2019 році, Верховна Рада ухвалила 29 червня.

Документом передбачається, що вирішальний голос у формуванні ВККС матимуть незалежні міжнародні експерти.

До її складу входитимуть 16 членів, яких призначатиме Вища рада правосуддя за результатами конкурсу на чотири роки. Вісьмох із них призначатимуть із числа суддів або суддів у відставці.

Комісія зможе розпочати роботу тільки в тому випадку, якщо буде відібрано як мінімум 11 членів.

Євросоюз відразу відреагував на ухвалення закону №3711-д та заявив, що готовий призначити своїх експертів для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Фото: Верховна Рада