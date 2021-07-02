Пленарне засідання Верховної Ради у п’ятницю, 2 липня, традиційно розпочнеться о 10.00 з години запитань до уряду.

Народні депутати заслухають міністра аграрної політики Романа Лещенко, який розповість про стан нормативно-правового та організаційного забезпечення впровадження ринку землі в України.

Після цього народні депутати розглянуть низку документів у першому читанні. Серед них законопроект №3758 про внесення змін до законів України щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної доброчесності (антиплагіаторський закон).

На порядку денному Верховної Ради ІХ скликання є також проект закону щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання (№3200, 3200-1) і внесення змін до деяких законів щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (№5322, 5322-1).

А ще нардепи розглянуть внесення змін до закону Про телебачення і радіомовлення щодо протидії інформаційній війні (№4188).