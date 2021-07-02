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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 2 липня

Верховна Рада

Верховна Рада України збереться на пленарне засідання традиційно о 10.00. Свій робочий день народні депутати розпочнуть з години запитань до уряду.

За трибуною у парламенті з доповіддю виступить міністр аграрної політики Роман Лещенко, який розповість про запуск земельної реформи в Україні з 1 липня.

Трансляція засідання Верховної Ради ІХ скликання

Серед низки важливих законопроектів, які є на порядку денному Верховної Ради ІХ скликання, внесення змін до законів України щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної доброчесності (антиплагіаторський закон).

Крім того, народні депутати планують розглянути внесення змін до деяких законів щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках і внесення змін до закону Про телебачення і радіомовлення щодо протидії інформаційній війні.

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