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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без зривів – Шмигаль

Денис Шмигаль

Опалювальний сезон 2021-2022 років в Україні розпочнеться вчасно, у визначені законодавством терміни, без зривів.

У цьому запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Підготовка до опалювального сезону розпочата. Видані відповідні розпорядження уряду. Це питання перебуває на моєму контролі особисто та профільних міністерств – Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства енергетики, – зауважив Денис Шмигаль.

За його словами, наразі профільні відомства спільно з НАК Нафтогазом вирішують питання підготовки й запуску ТЕЦ до опалювального сезону.

У червні Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила проект постанови, згідно з яким відтепер тарифи на теплопостачання та гарячу воду визначатиме місцева влада.

Однак це не стосуватиметься підприємств із виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках.

Фото: Урядовий портал

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