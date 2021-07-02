Опалювальний сезон 2021-2022 років в Україні розпочнеться вчасно, у визначені законодавством терміни, без зривів.

У цьому запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Підготовка до опалювального сезону розпочата. Видані відповідні розпорядження уряду. Це питання перебуває на моєму контролі особисто та профільних міністерств – Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства енергетики, – зауважив Денис Шмигаль.

За його словами, наразі профільні відомства спільно з НАК Нафтогазом вирішують питання підготовки й запуску ТЕЦ до опалювального сезону.

У червні Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила проект постанови, згідно з яким відтепер тарифи на теплопостачання та гарячу воду визначатиме місцева влада.

Однак це не стосуватиметься підприємств із виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках.