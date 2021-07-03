Міністерство оборони заявило, що кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна та не наближалися до нього.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, розповсюджене у російських ЗМІ повідомлення про готовність РФ надати допомогу українському судну ОД-2592 – черговий інформаційний захід Росії.

У Міноборони зазначили, що цю інформацію почали поширювати тоді, коли судно вже взяв на буксир корабель морської охорони Державної прикордонної служби України.

Водночас ракетний крейсер Ивановец ЧФ та прикордонний сторожовий корабель Безупречный прикордонної служби ФСБ РФ не наближалися до українського судна, попри отримання сигналу лиха.

Вночі 3 липня українське судно ОД-2592 зазнало аварії в акваторії Чорного моря поблизу Тендерівської коси. У кораблі відмовив двигун, через це судно було знеструмленим.

За словами представника ДПСУ Наталії Гуменюк, у такому випадку судно могло лише передавати сигнал SOS. Екіпаж корабля подав сигнал, щоб інші судна повідомили владі України про необхідну допомогу. Наразі життю членів екіпажу нічого не загрожує.