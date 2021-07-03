Таран розповів про нове взуття для жінок-військових на парад до Дня незалежності

Міністр оборони України Андрій Таран після скандалу щодо жіночих підборів зустрівся з курсантками столичного університету, які братимуть участь у військовому параді до Дня незалежності.

Під час зустрічі він вислухав їхні зауваження та побажання щодо парадної форми одягу, зокрема, взуття, регламентованого наказом Міноборони від 2017 року.

Керівництво столичного військово-навчального закладу провело опитування серед курсанток. Близько 99% учасниць висловили бажання крокувати у парадній формі.

Міністр дав доручення заступнику розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття спеціально до 30-ї річниця Дня незалежності.

Очільник Міноборони зазначив, що нове взуття має бути доскональним та ергономічним, а також його мають виготовити у найкоротші терміни.

Якщо використання цієї партії взуття матиме позитивні відгуки, то таку модель можуть закупити для всього особового складу жінок-військових.

У Міністерстві оборони України нагадали, що відомство наразі майже з нуля організовує речове забезпечення військових жінок. Першочергово керівництво закуповує білизну, однострої та взуття.

Нещодавно відбувся скандал щодо жіночих підборів у Міністерстві оборони. На початку липня Міноборони оприлюднило фотографію з підготовки до параду Дня Незалежності, на якому жінки-військові крокували у туфлях.

Це фото викликало низку негативних реакцій – українці звинувачували Міноборони у сексизмі та народні депутати назвали цей факт неповагою до ЗСУ України.