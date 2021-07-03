Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Розроблять нову модель: Таран про взуття для жінок-військових на парад до Дня незалежності

Андрей Таран

Міністр оборони України Андрій Таран після скандалу щодо жіночих підборів зустрівся з курсантками столичного університету, які братимуть участь у військовому параді до Дня незалежності.

Під час зустрічі він вислухав їхні зауваження та побажання щодо парадної форми одягу, зокрема, взуття, регламентованого наказом Міноборони від 2017 року.

Таран розповів про нове взуття для жінок-військових на парад до Дня незалежності

Керівництво столичного військово-навчального закладу провело опитування серед курсанток. Близько 99% учасниць висловили бажання крокувати у парадній формі.

Міністр дав доручення заступнику розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття спеціально до 30-ї річниця Дня незалежності.

Таран розповів про нове взуття для жінок-військових на парад до Дня незалежності

Очільник Міноборони зазначив, що нове взуття має бути доскональним та ергономічним, а також його мають виготовити у найкоротші терміни.

Читайте
Міноборони назвало вартість підборів, які закупили для жінок-військових до Дня незалежності

Якщо використання цієї партії взуття матиме позитивні відгуки, то таку модель можуть закупити для всього особового складу жінок-військових.

У Міністерстві оборони України нагадали, що відомство наразі майже з нуля організовує речове забезпечення військових жінок. Першочергово керівництво закуповує білизну, однострої та взуття.

Нещодавно відбувся скандал щодо жіночих підборів у Міністерстві оборони. На початку липня Міноборони оприлюднило фотографію з підготовки до параду Дня Незалежності, на якому жінки-військові крокували у туфлях.

Це фото викликало низку негативних реакцій – українці звинувачували Міноборони у сексизмі та народні депутати назвали цей факт неповагою до ЗСУ України.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка