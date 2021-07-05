Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує визначення та підтвердження дати зустрічі Байдена і Зеленського вже найближчим часом.

– Нам було запропоновано кінець липня, але ми не отримали ще конкретних днів, коли це має відбутися. Утім, ми чекаємо на підтвердження дати вже незабаром, – розповів Кулеба на прес-конференції у понеділок.

Міністр розповів, що наразі адміністрація Байдена активно співпрацює з Україною над підготовкою візиту.

За словами Кулеби, у центрі уваги президентів опиняться питання безпеки, а саме Нормандський формат, Донбас, Крим, а також питання американських інвестицій і розвиток торгівлі.

Розглянуть і питання реформ в Україні, розповів політик і додав, що окрім переговорів із адміністрацією передбачені і контакти по лінії МВФ, зустрічі із громадою та інше.

– Це не просто візит до президента Байдена, це візит в Америку в широкому сенсі, – підсумував Кулеба.

Очільник МЗС розповів, що наразі обговорюється питання того, якою може бути роль США у процесі припинення російської агресії.