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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Масштабний відкритий конкурс у МЗС: відомству потрібні 20 дипломатів

Дмитрий Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час форуму Україна 30. Міжнародна політика публічно оголосив про відкритий конкурс на 20 посад дипломатів із питань торгівлі та інвестицій.

– Претендентів шукатимуть у посольствах по всьому світу – від Сенегалу до Великої Британії, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії. МЗС вперше так масштабно відкриває двері саме в напрямку торгівлі та інвестицій, – сказав очільник відомства.

Кулеба наголошує: до того, як він обійняв посаду, МЗС часто звинувачували в тому, що це – “закритий клуб”.

Однак із вересня 2020 року в міністерстві, каже його очільник, оголосили 133 відкритих конкурси та добори на посади в системі органів дипломатичної служби.

82 переможці конкурсів вже приєдналися до команди.

– Я запевняю, що МЗС відкрите для кожного, хто поділяє наші цінності – патріотизм, професіоналізм, порядність, – зазначив він.

Фото: УНІАН

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