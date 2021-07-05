Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час форуму Україна 30. Міжнародна політика публічно оголосив про відкритий конкурс на 20 посад дипломатів із питань торгівлі та інвестицій.

– Претендентів шукатимуть у посольствах по всьому світу – від Сенегалу до Великої Британії, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії. МЗС вперше так масштабно відкриває двері саме в напрямку торгівлі та інвестицій, – сказав очільник відомства.

Кулеба наголошує: до того, як він обійняв посаду, МЗС часто звинувачували в тому, що це – “закритий клуб”.

Однак із вересня 2020 року в міністерстві, каже його очільник, оголосили 133 відкритих конкурси та добори на посади в системі органів дипломатичної служби.

82 переможці конкурсів вже приєдналися до команди.