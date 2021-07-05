Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губєрнієва до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.
На цей момент у цьому переліку перебувають 204 людини.
Згідно з оновленнями, до списку увійшов Губєрнієв, російський режисер Олег Джураев, російська актриса та телеведуча Анна Пескова і російський актор Роман Юрченко.
Зазначимо, раніше в інтерв’ю спортивному виданню Губєрнієв заявив, що “установки російською мовою” нібито допомогли збірній України досягти успіху на Євро-2020.
До цього до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, потрапив російський співак Філіп Кіркоров. Але вже незабаром, за поданням СБУ, його виключили з цього списку.
Фото: Дмитро Губернієв