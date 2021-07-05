У 2014 році була інша ситуація, але зараз Україна готова до гіпотетичного наступу країни-агресора, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Попри те, що до всього підготуватися неможливо, до основних викликів, які можна оцінити, Україна готова, – наголосив він.

За його словами, ситуація докорінно змінилася, якщо порівнювати з 2014 роком, оскільки нині Україна має іншу армію та інше озброєння, у неї з’явилися сильні країни-партнери: Канада, США та Велика Британія.

Секретар РНБО наголосив, що політика Кремля за цей час не змінилася, бо РФ дотримується тої самої доктрини – це постійна війна, пошук зовнішнього ворога, інакше у них дуже швидко стається розвал.

За оцінками Міноборони, нині Росія продовжує утримувати близько 80 тис. особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.

А в Азово-Чорноморському регіоні все ще залишаються кораблі й катери, перекинуті на посилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії.