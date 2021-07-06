Делегація Росії в Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) перервала участь в засіданні у Відні (Австрія). Голова російської делегації Петро Толстой звинуватив міжпарламентську організацію в нібито порушенні регламенту та політизованих рішеннях.

Після цього він вийшов із залу. Частина учасників повинна була приєднатися до засідання по відеоконференції.

– Якщо хочете ухвалювати політизовані рішення, ми в цьому брати участь не можемо, – заявив Толстой.

За його версією, рішення ухвалюються двома третинами голосів членів асамблеї, а не двома третинами депутатів, які беруть участь у засіданні – онлайн або очно.

Суперечка щодо нібито політизованих рішень спалахнула навколо оцінок дій РФ щодо України та окупованого Криму, а також засудження дій режиму Олександра Лукашенка стосовно білоруської опозиції.

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Документи підтримали 126 і 122 члени асамблеї відповідно. На думку російської делегації, це суперечило регламенту.

Зазначимо, Росія продовжує підтримувати режим Лукашенка в Білорусі. Зокрема, президент РФ Володимир Путін восени 2020 року схвалив для Лукашенко кредит у розмірі $1,5 млрд, який нібито повинен був піти на обслуговування білоруського держборгу.

Крім цього, Росія роками відстоює позицію, що Крим нібито не був окупований, а повернувся у “рідну гавань”. І це всупереч невизнанню півострова російським і санкціями, що тривають. На нещодавній прес-конференції Путін заявив, що не бачить проблеми в тому, що міжнародна спільнота не визнає окупований Крим частиною Росії.