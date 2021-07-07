Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про нарощування військ РФ біля українських кордонів в окупованому Криму, Чорному та Азовському морях. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вітають це рішення.

У МЗС підкреслили, що затвердження документа підтвердило єдність міжнародної спільноти, яка засуджує агресію Росії проти України. Резолюцію ініціювала делегація Верховної Ради в ПА ОБСЄ.

У документі ПА ОБСЄ закликала Кремль припинити окупацію Кримського півострова, вивести війська та техніку з його території, припинити призов в армію жителів Криму, а також зняти будь-які обмеження на судноплавство в Чорному та Азовському морях.

За словами глави парламентської делегації України Микити Потураєва, резолюція засуджує окупацію Криму та ОРДЛО, військові злочини російської влади, армії та найманців, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України, мілітаризацію Криму та незаконну паспортизацію українців в ОРДЛО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав документ важливим внеском у подолання кризи безпеки у Європі, викликаної російською агресією проти України

– Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ, – повідомив глава МЗС.

Нагадаємо, російська делегація в ПА ОБСЄ покинула засідання через резолюцію, яку нібито прийняли з порушенням регламенту. Глава делегації Петро Толстой назвав документ “русофобським”.