Росія реконструює в Криму інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. Про це під час форуму Україна 30. Міжнародна політика повідомила перший заступник міністра МЗС України Еміне Джапарова.

– На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, – наголосила вона.

За її словами, Росія перетворює територію Криму та навколишніх вод у свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні, тому постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму.

– Нещодавно Кремль пішов ще далі – під виглядом військових навчань на півроку закрив частину Чорного моря, зокрема й в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів та державних суден. Крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів, – зазначила Еміне Джапарова.

На її переконання, це створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності в Україні, у світі та в Південно-Східній Європі.

У МЗС вказують на порушення Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права, оскільки населення українського півострова використовують для поповнення армії.

Так, із початку окупації близько 30 тис. громадян України були призвані на військову службу РФ.

– Росія проводить штучну та свідому заміну складу населення Криму – вичавлює нелояльних і заміщує їх сотнями тисяч громадян, чим фактично вчиняє військовий злочин, – переконана перший заступник міністра МЗС України.

5 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про шантажування ймовірних учасників Кримської платформи з боку Росії. За його словами, Російська Федерація змушує представників цих країн не брати участі в платформі.

Фото: МЗС України