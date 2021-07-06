У нас спільні цінності і прагнення: Зеленський про відносини України і Литви

Литва є надійним та незмінним партнером України. Саме вона однією з перших засудила російську анексію Криму та офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса, привітавши литовців з Днем державності.

– Україна й Литва не мають спільного кордону, але ми маємо найголовніше – спільні цінності, спільні інтереси та спільні прагнення, а отже – спільний шлях до успішного спільного завтра, – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна вдячна Литві за підтримку і зі свого боку завжди готова однією з перших прийти на допомогу.

Президент переконаний, що тільки та держава, яка має велику історію власної державності, високо її цінує і знає, що таке боротись за свою незалежність, може так щиро підтримувати державність іншої країни, поважати її боротьбу та захист власної незалежності.

Зі свого боку президент Литви Гітанас Науседа напередодні заявив, що Україна має шанси стати членом Європейського Союзу не раніше, ніж через 10 років. Але це може статися швидше, ніж через 30 років.