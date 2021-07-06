В Україні не працювали урядові сайти: фахівці Держспецзв’язку назвали причину

Ввечері 6 липня перестав працювати сайт Офісу президента України. Аналогічну ситуацію користувачі виявили і з сайтом НАБУ.
Фахівці не виключають технічних неполадок у роботі сайтів.
Станом на 20.00 не працюють наступні ресурси:
- Офіс президента;
- СБУ;
- НАБУ;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту;
- Служби зовнішньої розвідки.
При спробі завантажити сторінки сайтів браузер видає повідомлення Немає зв’язку з сайтом.
У кіберполіції вже підтвердили, що неполадки із сайтами не варто пов’язувати із хакерськими атаками.
– До нас ніхто не звертався. Якби це була атака, ми б знали. Це означає, що сайти мають суто технічні проблеми, – йдеться у повідомленні.
Роботу сайтів відновлено
Станом на 21.00 сайти українських державних структур відновили свою роботу.
У Держспецзв’язку підтвердили, що причиною неполадок стали проблеми з боку інтернет-провайдерів.
– Спостерігався технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують роботу органів державної влади України. Технічні фахівці Держспецзв’язку та сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему, – заявили в службі.