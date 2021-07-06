В Україні не працювали урядові сайти: фахівці Держспецзв’язку назвали причину

Ввечері 6 липня перестав працювати сайт Офісу президента України. Аналогічну ситуацію користувачі виявили і з сайтом НАБУ.

Фахівці не виключають технічних неполадок у роботі сайтів.

Станом на 20.00 не працюють наступні ресурси:

Офіс президента;

СБУ;

НАБУ;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту;

Служби зовнішньої розвідки.

При спробі завантажити сторінки сайтів браузер видає повідомлення Немає зв’язку з сайтом.

У кіберполіції вже підтвердили, що неполадки із сайтами не варто пов’язувати із хакерськими атаками.

– До нас ніхто не звертався. Якби це була атака, ми б знали. Це означає, що сайти мають суто технічні проблеми, – йдеться у повідомленні.

Роботу сайтів відновлено

Станом на 21.00 сайти українських державних структур відновили свою роботу.

У Держспецзв’язку підтвердили, що причиною неполадок стали проблеми з боку інтернет-провайдерів.