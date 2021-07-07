Верховній Раді рекомендують ухвалити законопроект №5249 про амністію з нагоди 30-річчя незалежності України. Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.
Закон пропонує амністувати найбільш соціально незахищених та вразливих ув’язнених, а саме:
- неповнолітніх;
- жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю;
- осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп;
- хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання;
- осіб, які досягли пенсійного віку;
- учасників бойових дій.
Щодо кожного засудженого суд ухвалюватиме рішення індивідуально, а основними критеріями для амністії є:
- незначна суспільна небезпека діянь, які вчинив засуджений;
- об’єктивні фактори (важка хвороба, похилий вік тощо);
- значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.
За повідомленням Міністерства юстиції, у разі ухвалення законопроекту можуть звільнити 1 046 осіб. Також 135 засудженим умовно можуть скоротити половину невідбутої частини покарання.
Як заявили в комітеті, це дозволить зменшити витрати на утримання засуджених у виправних установах.