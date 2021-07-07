Верховній Раді рекомендують ухвалити законопроект №5249 про амністію з нагоди 30-річчя незалежності України. Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.

Закон пропонує амністувати найбільш соціально незахищених та вразливих ув’язнених, а саме:

неповнолітніх;

жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю;

осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп;

хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання;

осіб, які досягли пенсійного віку;

учасників бойових дій.

Щодо кожного засудженого суд ухвалюватиме рішення індивідуально, а основними критеріями для амністії є:

незначна суспільна небезпека діянь, які вчинив засуджений;

об’єктивні фактори (важка хвороба, похилий вік тощо);

значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

За повідомленням Міністерства юстиції, у разі ухвалення законопроекту можуть звільнити 1 046 осіб. Також 135 засудженим умовно можуть скоротити половину невідбутої частини покарання.

Як заявили в комітеті, це дозволить зменшити витрати на утримання засуджених у виправних установах.