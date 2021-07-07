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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

До Дня Незалежності: в Україні можуть амністувати понад тисячу засуджених

До Дня Незалежності: в Україні можуть амністувати понад тисячу засуджених

Верховній Раді рекомендують ухвалити законопроект №5249 про амністію з нагоди 30-річчя незалежності України. Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності. 

Закон пропонує амністувати найбільш соціально незахищених та вразливих ув’язнених, а саме:

  • неповнолітніх;
  • жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю;
  • осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп;
  • хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання;
  • осіб, які досягли пенсійного віку;
  • учасників бойових дій.

Щодо кожного засудженого суд ухвалюватиме рішення індивідуально, а основними критеріями для амністії є: 

  • незначна суспільна небезпека діянь, які вчинив засуджений;
  • об’єктивні фактори (важка хвороба, похилий вік тощо);
  • значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

За повідомленням Міністерства юстиції, у разі ухвалення законопроекту можуть звільнити 1 046 осіб. Також 135 засудженим умовно можуть скоротити половину невідбутої частини покарання.

Як заявили в комітеті, це дозволить зменшити витрати на утримання засуджених у виправних установах.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Pexels

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