Уряд України схвалив введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Протягом місяця список санкцій передадуть на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Відповідне рішення ухвалили 7 липня на засіданні Кабінету міністрів.

Проект постанови схвалили без обговорення, тому на засіданні уряди не озвучили нові деталі санкцій.

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Відомо, що Україна має намір ввести санкції з урахуванням рішень Ради ЄС про обмежувальні заходи проти причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі у 2020 році.

Кабмін готує санкції проти Білорусі за порушення прав людини, репресії та насильницьке придушення мирних акцій протесту, тортури, а також незаконні затримання, зокрема, українців. У постанові вказується, що санкції проти Білорусі відповідають вимогам захисту національних інтересів України.

Міністерство закордонних справ зобов’язали повідомити компетентні органи ЄС, США, Великої Британії, Канади та інших держав про обмежувальні заходи проти Білорусі після їх введення.