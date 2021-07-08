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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Таран запропонував НАТО тестувати свої розробки проти російських систем РЕБ на Донбасі

Андрій Таран

Міністр оборони України Андрій Таран запропонував членам НАТО провести випробовування новітніх засобів радіоелектронної боротьби на російських системах РЕБ, які РФ тестує на окупованих українських територіях.

– Ми зможемо надати штаб-квартирі НАТО інформацію, скажімо так, для збільшення спроможності діяти і спостерігати країнам Альянсу на території України. Також важливе спільне отримання інформації, яку можна використовувати проти російської агресії, – сказав Таран на конференції з питань реформ в Україні у Литві.

Таран нагадав, що РФ постійно використовує окупований Донбас, як полігон для тестування своїх військових розробок і закликав партнерів надати новітні засоби радіоелектронної боротьби, щоб Україна перевірила їх у реальному протистоянні російському озброєнню.

– Ми запрошуємо вас надавати нам нові системи для того, щоб протестувати їхні можливості у боротьбі з російськими системами РЕБ у сучасній війні, – заявив діяч.

Міністр заявив, що в України є певні прогалини у протиракетному та протиповітряному захисті, у ВМС, а також у системі раннього попередження.

Хоча країна активно впроваджує стандарти НАТО в закупівлі комунікаційних систем та радіостанцій, питання протиракетного захисту залишається найбільшою проблемою для України.

Фото: Міноборони

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