Міністр оборони України Андрій Таран запропонував членам НАТО провести випробовування новітніх засобів радіоелектронної боротьби на російських системах РЕБ, які РФ тестує на окупованих українських територіях.

– Ми зможемо надати штаб-квартирі НАТО інформацію, скажімо так, для збільшення спроможності діяти і спостерігати країнам Альянсу на території України. Також важливе спільне отримання інформації, яку можна використовувати проти російської агресії, – сказав Таран на конференції з питань реформ в Україні у Литві.

Таран нагадав, що РФ постійно використовує окупований Донбас, як полігон для тестування своїх військових розробок і закликав партнерів надати новітні засоби радіоелектронної боротьби, щоб Україна перевірила їх у реальному протистоянні російському озброєнню.

– Ми запрошуємо вас надавати нам нові системи для того, щоб протестувати їхні можливості у боротьбі з російськими системами РЕБ у сучасній війні, – заявив діяч.

Міністр заявив, що в України є певні прогалини у протиракетному та протиповітряному захисті, у ВМС, а також у системі раннього попередження.

Хоча країна активно впроваджує стандарти НАТО в закупівлі комунікаційних систем та радіостанцій, питання протиракетного захисту залишається найбільшою проблемою для України.