Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич оцінила прогрес реформ в Україні. Вона також розповіла про сфери, на які потрібно звернути особливу увагу.
Про це Пейчіновіч-Бурич заявила в ході конференції з питань реформ в Україні.
За її словами, Україна досягла прогресу в таких сферах:
- забезпечення справедливості виборчої реформи;
- децентралізація;
- інклюзія ромів;
- структурна перебудова слідчих органів і прокуратури;
- розширення прав внутрішньо переміщених осіб.
– Додаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства, і це дуже вітається, – додала генсек Ради Європи.
На думку генсека, Україна тільки б виграла, якби більше уваги приділяла таким напрямкам, як:
- реалізація рішень Європейського суду з прав людини;
- кращий захист мовних і освітніх прав меншин шляхом реалізації рекомендацій і правових норм Ради Європи;
- судова реформа;
- запобігання та боротьба з корупцією.
Вона також відзначила важливий внесок України в роботу Ради Європи.
Джерело: Рада Європи
Фото: Рада Європи