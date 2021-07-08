Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич оцінила прогрес реформ в Україні. Вона також розповіла про сфери, на які потрібно звернути особливу увагу.

Про це Пейчіновіч-Бурич заявила в ході конференції з питань реформ в Україні.

За її словами, Україна досягла прогресу в таких сферах:

забезпечення справедливості виборчої реформи;

децентралізація;

інклюзія ромів;

структурна перебудова слідчих органів і прокуратури;

розширення прав внутрішньо переміщених осіб.

– Додаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства, і це дуже вітається, – додала генсек Ради Європи.

На думку генсека, Україна тільки б виграла, якби більше уваги приділяла таким напрямкам, як:

реалізація рішень Європейського суду з прав людини;

кращий захист мовних і освітніх прав меншин шляхом реалізації рекомендацій і правових норм Ради Європи;

судова реформа;

запобігання та боротьба з корупцією.

Вона також відзначила важливий внесок України в роботу Ради Європи.

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Джерело: Рада Європи

Фото: Рада Європи