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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Генсек Ради Європи відзначила прогрес України у реформах і розповіла, над чим треба працювати

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Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич оцінила прогрес реформ в Україні. Вона також розповіла про сфери, на які потрібно звернути особливу увагу.

Про це Пейчіновіч-Бурич заявила в ході конференції з питань реформ в Україні. 

За її словами, Україна досягла прогресу в таких сферах:

  • забезпечення справедливості виборчої реформи;
  • децентралізація;
  • інклюзія ромів;
  • структурна перебудова слідчих органів і прокуратури;
  • розширення прав внутрішньо переміщених осіб.

– Додаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства, і це дуже вітається, – додала генсек Ради Європи.

На думку генсека, Україна тільки б виграла, якби більше уваги приділяла таким напрямкам, як:

  • реалізація рішень Європейського суду з прав людини;
  • кращий захист мовних і освітніх прав меншин шляхом реалізації рекомендацій і правових норм Ради Європи;
  • судова реформа;
  • запобігання та боротьба з корупцією.

Вона також відзначила важливий внесок України в роботу Ради Європи.

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Джерело: Рада Європи

Фото: Рада Європи

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