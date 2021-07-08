За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Україна робить достатньо для того, щоб заслужити право зробити наступний крок на шляху до інтеграції в НАТО.

Кулеба під час інтерв’ю у Вільнюсі в четвер заявив, що Україна хотіла б почути чесну відповідь на запитання, коли вона зможе стати членом альянсу.

– Росія – це “слон в кімнаті”. З одного боку, ми чуємо заяви, що Росія не має права голосу в стосунках між Україною і НАТО, але в той же час ми чуємо за закритими дверима і при вимкнених мікрофонах, що це не найкращий час для євроатлантичної інтеграції України, оскільки “ми повинні враховувати Росію”, – обурився Кулеба поточною ситуацією.

Міністр наголосив, що є реалістом, і розуміє, що так працює політика.

– Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ, – заявив політик.

Кулеба ще раз відзначив кількість проведених реформ у секторах оборони і безпеки України, і додав, що країна готова продовжувати запровадження реформ і наближення до стандартів Північноатлантичного альянсу.

– Але ми хочемо чесної відповіді натомість, відповіді на запитання: коли? – резюмував очільник МЗС.

Вступ до НАТО

7 липня спецпредставник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що не існує переліку конкретних реформ, які має запровадити Україна для вступу в НАТО або отримання ПДЧ.

Аппатурай наголосив, що бажання однієї України замало, і Альянс також повинен бути готовий її прийняти.