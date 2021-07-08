У Києві демонтують пам’ятник про дружбу з Москвою

У Голосіївському районі столиці демонтують пам’ятник про дружбу Києва з Москвою.

Відповідне рішення 8 липня ухвалили депутати Київської міської ради. На демонтаж пам’ятника у комунальників є 30 днів.

Таку ініціативу на розгляд міськради запропонувала член партії Голос Аліна Михайлова. Її підтримали 72 депутати з 120.

У повному складі не голосувала лише фракція ОПЗЖ.

– Сам знак буде передано на зберігання до Голосіївської РДА — аби у майбутньому він став експонатом музею тоталітаризму.

Пам’ятний знак про дружбу Києва з Москвою було встановлено у серпні 2001 року на вулиці Маршала Якубовського.

Джерело: Голос