Українська армія є однією із найпотужніших в Європі – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав українську армією однією із найпотужніших армій серед європейських держав.

В інтерв’ю литовським журналістам він зазначив, що реформа Збройних сил України триває.

Важливу роль у досягненні військових успіхів прем’єр відводить співпраці з країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

– Можна з упевненістю сказати, що Україна здатна належним чином реагувати на будь-яку агресію проти нашої країни. В даний час українська армія є однією з найпрофесійніших та найпотужніших у Європі. Це не лише заслуга України, а й результат співпраці з членами НАТО.

Денис Шмигаль також відзначив, що обороноздатність України підвищують і спільні навчання зі стратегічними партнерами.

Зокрема, йдеться про Sea Breeze 2021 – найбільші військові навчання в історії незалежної України.

У навчаннях Sea Breeze 2021 беруть участь понад 5 тис. військових, 40 літаків і 32 кораблі від 32 країн.

Вони проходять в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, а також в інших регіонах України, і триватимуть до 10 липня.

Джерело: LRT