Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому проект закону №4333, який передбачає посилення відповідальності за незаконне виселення особи із житла.

Законопроект передбачає внесення змін у 162 статтю Кримінального кодексу України та має на меті удосконалити кримінальне законодавство у питанні протидії незаконному виселенню з житла.

Статтю хочуть доповнити двома частинами. Нова частина передбачає покарання за незаконне виселення із житла у вигляді штрафу від 10 до 15 ти. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або тюремне ув’язнення терміном від трьох до шести років.

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У наступній правці йдеться про те, що частина третя статті 162 передбачає штраф від 15 до 20 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ув’язнення від п’яти до восьми років за дії, що вчинені за попередньою змовою групою осіб чи службовою особою, а також за дії із застосуванням чи погрозою застосування насильства.

Стрілянина через квартиру

7 липня у столиці 38-річний чоловік влаштував стрілянину, під час якої поранив поліцейського та цивільного громадянина.

Після цього він зачинився у власній квартирі та підпалив її. Стрілка затримали, квартиру загасили, а він розповів про причини свого вчинку.

За словами затриманого, у той день до нього прийшли представники виконавчої служби, щоб відібрати житло, а він почав оборонятися і вистрелив у правоохоронців.

Родичі розповіли, що квартиру у нього намагалися забрати незаконно, а суд виграли шахраї.