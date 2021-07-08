Президент України Володимир Зеленський ветував і повернув назад у Верховну Раду законопроект №3711-д, який передбачає відновлення роботи ВККС, тобто Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Законопроект на підпис голова держави отримав 5 липня, а 8 липня повернув до парламенту зі своїми пропозиціями.

Цього ж дня проект закону спрямували на розгляд до Комітету з питань правової політики.

Причиною накладення вето стала суперечність правок №453 та №409. Одна з них стверджує, що вирішальний голос мають міжнародні експерти, а інша каже, що для призначення нового члена ВККС необхідно два голоси українських та міжнародних експертів.

Пропозиція президента передбачає усунення суперечностей та встановлення правила, що ВККС набуває повноважень за умови призначення щонайменше 11 членів, з яких щонайменше шестеро є суддями або суддями у відставці.

Закон про відновлення роботи ВККС

Вища кваліфікаційна комісія судей припинила своє існування у 2019 році.

29 червня Верховна Рада ухвалила рішення про відновлення її роботи.

У тексті закону йдеться про те, що вирішальний голос у формуванні складу ВККС мають незалежні міжнародні експерти.

До складу самої комісії повинні входити 16 членів, яких призначатиме Вища рада правосуддя терміном на чотири роки.