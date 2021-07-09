Верховна Рада може розглянути пропозиції глави держави Володимира Зеленського до закону №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Парламент може розглянути закон на наступному пленарному тижні з 13 по 16 липня.

Про це повідомив представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський в ефірі телеканалу Україна 24.

– Думаю, що на наступному пленарному тижні у нас є всі підстави розглянути та врахувати пропозиції президента, і очікувати, що закон буде підписаний головою Верховної Ради та президентом, набере чинності й ми розблокуємо процес роботи ВККС, – заявив Веніславський.

За його словами, Зеленський ветував цей закон, тому що в ньому були допущені неточності. Також він допускає, що неточності з’явилися завдяки зусиллям інших політиків.

– Через зусилля політичних опонентів, які системно виступають проти судової реформи, виникла колізія межу двома нормами щодо участі міжнародних експертів і порядку ухвалення ними рішення в конкурсній комісії… Якщо прочитати уважно вето президента, то пропозиції якраз і спрямовані на удосконалення та поліпшення тексту закону, – сказав Веніславський.

Нагадаємо, 29 червня парламент ухвалив законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Спікер парламенту заявляв, що президент накладе вето на цей закон через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів.

Зеленський 8 липня наклав вето на цей законопроект і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Причиною накладення вето стало розбіжність поправок №453 і №409. Одна з них стверджує, що вирішальний голос мають міжнародні експерти, а інша каже, що для призначення нового члена ВККС необхідно два голоси українських та міжнародних експертів.