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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Росія ніколи не була посередником у вирішенні конфлікту на Донбасі – США

Росія ніколи не була посередником у вирішенні конфлікту на Донбасі – США

Російська Федерація ніколи не була посередником у конфлікті на Сході України. Вона розпалила цей конфлікт і продовжує його підживлювати.

Про це заявив в.о. тимчасово повіреного в справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган на засіданні Постійної ради ОБСЄ 8 липня. 

Він закликав Кремль вивести свої війська зі Сходу України. 

– Одне залишається дуже ясним. Росія не є і ніколи не була посередником у цьому конфлікті. Сполучені Штати закликають Росію відмовитися від свого непродуктивного і шкідливого підходу до конфлікту, який вона розпалила, і вивести свої війська і техніку зі Сходу України, – сказав Донеган.

За словами американського дипломата, Кремль використовує Тристоронню контактну групу для запобігання прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі. Таким чином Росія намагається завадити євроатлантичному вибору України. 

– Ми всі бачимо російську хитрість, яка полягає в тому, щоб змусити Україну до прямих переговорів з маріонетками Москви. Обструкціоністський підхід Росії до мирних переговорів викриває її справжній мотив в розпалюванні насильства на Сході України – безглузді спроби перешкодити вільно обраному шляху України до повної інтеграції з євроатлантичним співтовариством, – заявив Донеган.

Окремо він закликав Москву припинити окупацію Криму і жорстоке поводження з кримськими татарами, етнічними українцями та іншими жителями півострова.

– Прийшов час Росії припинити свою авантюру в Україні, повернутися до зобов’язань, які вона взяла на себе в рамках ОБСЄ, і виконати свої зобов’язання згідно з мінськими домовленостями та в рамках інших угод, – зазначив американський дипломат.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський не виключає ймовірність створення нового формату для врегулювання ситуації на Донбасі та залучення до нього США.

Джерело: Укрінформ

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