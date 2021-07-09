Глава держави Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук. До цього вона працювала заступником голови ОДА.

Відповідний указ № 281/2021 Зеленський підписав 8 липня.

Серед пріоритетів для нової глави ОДА президент назвав розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу області, а також залучення інвестицій.

Світлана Онищук народилася у 1984 році в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за спеціальністю бухгалтерський облік. У 2005 році – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за спеціальністю правознавство. Вона є доктором наук з держуправління.

Трудову діяльність Світлана Онищук початку у 2002 році як юридичний консультант приватної агрофірми. З 2012 року працювала на різних посадах в Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019 року – заступник голови Івано-Франківської ОДА.

За день до цього, 7 липня, Кабінет міністрів схвалив звільнення голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Він обіймав посаду трохи більше як 7 місяців.