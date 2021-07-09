В Офісі президента відбулися кадрові зміни. 9 липня Володимир Зеленський підписав чотири укази про призначення і три про звільнення.

Головною новиною стало звільнення прес-секретаря Юлії Мендель та призначення на її посаду журналіста Сергія Никифорова.

– За результатами відбору та співбесіди після завершення всіх процедур, необхідних для оформлення, на посаду прес-секретаря Президента України призначено Сергія Никифорова, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

В адміністрації сподіваються, що журналістський досвід Никифорова допоможе побудувати вдалу комунікацію зі ЗМІ.

Заступником керівника ОП в гуманітарному напрямі став Олексій Дніпров. Юрія Костюка з заступника керівника ОП підвищили до радника президента.

Апарат Офісу Президента очолила Марія Вітушок, яка раніше працювала у Кабміні, РНБО та Адміністрації президента.

– Володимир Зеленський переконаний, що поєднання досвіду та нових творчих підходів дасть можливість посилити Офіс Президента та активізувати роботу за відповідними напрямками, – йдеться у повідомленні.

Про те, що Юлія Мендель планує залишити посаду, стало відомо ще у квітні. Тоді в Офісі президента повідомляли, що вона продовжить працювати в команді, однак очолить напрям взаємодії з іноземними ЗМІ.

Однак 9 липня в ОП з’явився лише указ про її звільнення, а про призначення на нову посаду – тиша.

Натомість її місце зайняв телеведучий каналу Україна 24, 35-річний Сергій Никифоров. Що відомо Сергія Никифорова, дивіться у матеріалі.

Фото: Юлія Мендель, Сергій Никифоров