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Валентина Летяк |

Данілов обіцяє новий санкційний список 16 липня

Олексій Данілов

Санкційні питання розглядатимуться на черговому засіданні Ради національної безпеки і оборони у п’ятницю, 16 липня, повідомив на брифінгу після наради секретар РНБО Олексій Данілов.

– Його проведуть в одному з обласних центрів. Де саме це буде відбуватися, стане відомо завтра, – уточнив він, додавши, що це буде перше виїзне засідання в регіонах.

Це будуть питання національної безпеки, надр і санкційної політики, але, можливо, будуть також певні новини і щодо закону про так званих олігархів.

На питання про те, коли РНБО зможе оголосити список олігархів, він попросив дочекатися засідання в п’ятницю.

– Я думаю, що ви почуєте певні новини з цього приводу, – сказав Данілов.

Остаточний порядок денний має затвердити президент Володимир Зеленський.

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18 червня РНБО запровадила санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Данілов тоді сказав, що санкції проти Фірташа запровадили через його участь у титановому бізнесі, а також постачання сировини до оборонних підприємств РФ.

Бізнесмен Павло Фукс, за данними РНБО, причетний до незаконного отримання 19 ліцензій на видобуток вуглеводнів.

Фото: РНБО

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