Президент України Володимир Зеленський вирушив до Німеччини з робочим візитом. 12 липня він зустрінеться за вечерею з канцлером Ангелою Меркель.
Лідери країн передусім обговорять війну на Донбасі та російський газопровід Північний потік-2. Факти ICTV проаналізували, що пишуть про зустріч Зеленського та Меркель німецькі медіа.
Зустріч Зеленського та Меркель – огляд німецьких ЗМІ
Видання Der Spiegel пише, що Меркель та Зеленський у Німеччині обговорять війну, затримання реформ і вступ України до Євросоюзу. Ініціатива Меркель та Макрона щодо саміту ЄС – Росія викликала роздратування у Києві – впевнені автори. Також вони зазначають, що українці давно відчули нехтування німцями.
– Те, що звучить як ввічливий дипломатичний візит, насправді є початком не дуже легкого тижня переговорів для Ангели Меркель.
Журналісти вважають, що Меркель запропонує президенту України співпрацю у виробництві водню як компенсацію за Північний потік-2.
Веб-сайт телеканалу ZDF зазначає, що Зеленський накопичив низку розчарувань щодо німецьких чиновників. Зокрема, федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр для вшанування 80-ї річниці нападу на СРСР обрав місце, пов’язане саме з Росією.
Також Роберт Габек, очільник Партії зелених, під час візиту в Україну “здав назад” у питанні постачання зброї. Не обійшлося й без згадки про Північний потік-2.
– Трубопровід Балтійського моря будується не лише політично, керівник Північного потоку-2 щойно оголосив про завершення будівництва у серпні.
NTV припускають, що зустріч 12 липня може бути останньою спільною вечерею для двох союзників. Журналісти пишуть, що Київ наразі скептично ставиться до дій Меркель, зокрема до закликів до дружби з Росією.
– Для Києва Меркель вважається найважливішим міжнародним союзником, але коли йдеться про проект газопроводу Північний потік-2, дружба, очевидно, закінчується.
Tagesschau вважає, що український президент чекає, щоб його запевнили в тому, що Німеччина залишатиметься на боці України.
– У кожного, хто стежить за українською пресою, складається враження, що український президент шукає обіцянку, яку ніхто не може дати йому без зайвих слів, а саме, що майбутній німецький уряд і надалі стоятиме на боці України. Що означатиме кінець ери Меркель для політики Німеччини щодо України, ніхто із тих, з ким він спілкувався, не зможе точно передбачити сьогодні.
Джерела: Der Spiegel, ZDF, Tagesschau, NTV