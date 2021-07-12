Президент України Володимир Зеленський вирушив до Німеччини з робочим візитом. 12 липня він зустрінеться за вечерею з канцлером Ангелою Меркель.

Лідери країн передусім обговорять війну на Донбасі та російський газопровід Північний потік-2. Факти ICTV проаналізували, що пишуть про зустріч Зеленського та Меркель німецькі медіа.

Зустріч Зеленського та Меркель – огляд німецьких ЗМІ

Видання Der Spiegel пише, що Меркель та Зеленський у Німеччині обговорять війну, затримання реформ і вступ України до Євросоюзу. Ініціатива Меркель та Макрона щодо саміту ЄС – Росія викликала роздратування у Києві – впевнені автори. Також вони зазначають, що українці давно відчули нехтування німцями.

– Те, що звучить як ввічливий дипломатичний візит, насправді є початком не дуже легкого тижня переговорів для Ангели Меркель.

Журналісти вважають, що Меркель запропонує президенту України співпрацю у виробництві водню як компенсацію за Північний потік-2.

Веб-сайт телеканалу ZDF зазначає, що Зеленський накопичив низку розчарувань щодо німецьких чиновників. Зокрема, федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр для вшанування 80-ї річниці нападу на СРСР обрав місце, пов’язане саме з Росією.

Також Роберт Габек, очільник Партії зелених, під час візиту в Україну “здав назад” у питанні постачання зброї. Не обійшлося й без згадки про Північний потік-2.

– Трубопровід Балтійського моря будується не лише політично, керівник Північного потоку-2 щойно оголосив про завершення будівництва у серпні.

NTV припускають, що зустріч 12 липня може бути останньою спільною вечерею для двох союзників. Журналісти пишуть, що Київ наразі скептично ставиться до дій Меркель, зокрема до закликів до дружби з Росією.

– Для Києва Меркель вважається найважливішим міжнародним союзником, але коли йдеться про проект газопроводу Північний потік-2, дружба, очевидно, закінчується.

Tagesschau вважає, що український президент чекає, щоб його запевнили в тому, що Німеччина залишатиметься на боці України.