Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Переписування історії: Ткаченко відреагував на статтю Путіна про Україну

Олександр Ткаченко фото УНІАН

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на статтю президента Росії Володимира Путіна про Україну. Він назвав це переписуванням історії.

Про це Ткаченко написав в Telegram.

– Володимир Путін написав вкрай об’ємну і патетичну статтю про нібито єдність росіян і українців. Більше того, він вирішив перейти на українську, щоб розповісти українцям своє трактування історії. Втім, це трактування не відрізняється особливою оригінальністю. – зазначив міністр.

За його словами, переписувати українську історію почали ще російські царі, а їх послідовники це продовжили.

– Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву Русь своїй Московії. Так само продовжив це за часів вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про “колиску братніх народів”, а й наочно показав своє ставлення до “братніх народів” шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик, – написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що подібні практики тривають у сьогоднішній Росії.

– Таке трактування правди відомо зараз і в Росії, яка за конституцією нібито гарантує право на самовизначення і свободу всім народам, які опинилися у складі РФ, але в реальності – нехтує правами національних меншин, принципами демократії, толерантності та рівності. Ось вам і “братство народов” по-російськи. Ми про це знаємо, тому заберіть його собі, – зазначив Ткаченко.

Він також порадив пам’ятати про реальні дії Росії сьогодні – це війна, сіяння ворожнечі та пропаганда.

– А ми цього року будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в понад тисячолітню історію. Звідти починалася славетне становлення Київських князів, які були не тільки візіонерами та сучасними правителями, але й заклали основи тих свобод, які успадкувала незалежна Україна. І точно не Росія, – резюмував Ткаченко.

Читайте
Казка про один народ: Путін написав статтю про Україну

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка