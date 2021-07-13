Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на статтю президента Росії Володимира Путіна про Україну. Він назвав це переписуванням історії.

Про це Ткаченко написав в Telegram.

– Володимир Путін написав вкрай об’ємну і патетичну статтю про нібито єдність росіян і українців. Більше того, він вирішив перейти на українську, щоб розповісти українцям своє трактування історії. Втім, це трактування не відрізняється особливою оригінальністю. – зазначив міністр.

За його словами, переписувати українську історію почали ще російські царі, а їх послідовники це продовжили.

– Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву Русь своїй Московії. Так само продовжив це за часів вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про “колиску братніх народів”, а й наочно показав своє ставлення до “братніх народів” шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик, – написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що подібні практики тривають у сьогоднішній Росії.

– Таке трактування правди відомо зараз і в Росії, яка за конституцією нібито гарантує право на самовизначення і свободу всім народам, які опинилися у складі РФ, але в реальності – нехтує правами національних меншин, принципами демократії, толерантності та рівності. Ось вам і “братство народов” по-російськи. Ми про це знаємо, тому заберіть його собі, – зазначив Ткаченко.

Він також порадив пам’ятати про реальні дії Росії сьогодні – це війна, сіяння ворожнечі та пропаганда.