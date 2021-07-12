Шмигаль у Раді розповість про роботу Кабміну влітку

Народні депутати хочуть заслухати звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про роботу уряду і плани на літо. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на погоджувальній раді заявив, що главу Кабміну запросили виступити у п’ятницю, 16 липня, під час години запитань до уряду.

– Багато питань накопичилося. Я думаю, що нам треба розуміти, як планує діяти уряд фактично в літні місяці. Тому на п’ятницю запрошуємо прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, – заявив спікер парламенту.

Поточний тиждень – останній пленарний перед літніми канікулами Верховної Ради. Проте народні депутати ще зберуться на два позачергових засідання – 13 та 15 липня.

Разумков вже підписав розпорядження про скликання такого засідання у вівторок.

Проте Рада може ще зібратися й на позачергову сесію – десь у серпні, перед Днем незалежності, прогнозує перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.