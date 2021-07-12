Протягом останнього тижня пленарних засідань п’ятої сесії Верховна Рада України має намір розглянути низку законопроектів щодо судової реформи.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, ВР планує розглянути законопроекти №5068 та №5069, пов’язані з діяльності Вищої ради правосуддя.

Разумков наголосив, що на законодавчих ініціатив про внесення змін щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя, діяльності дисциплінарних інспекторів та встановлення відповідальності за невиконання законних вимог інспектора може знадобитися багато часу.

За словами голови Верховної Ради, під час пленарних засідань народні депутати зазвичай розглядають багато законопроектів, проте не завжди їх можна пройти за пленарний тиждень.

Водночас Разумков наголосив, що на цьому тижні можуть провести декілька позачергових засідань Верховної Ради. Найімовірніше, вони можуть відбутися 13 та 15 липня.

Фото: Верховна Рада