13 липня депутати Верховної Ради під час позачергового засідання в першому читанні ухвалили за основу президентський проект закону № 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів, зокрема й підакцизних, а також недостовірного декларування товарів.

Поки порушення митних правил в Україні регулюються Митним кодексом.

Недекларування товарів або переміщення їх через кордон України поза митним контролем карається штрафом в розмірі 100% вартості товарів (транспортних засобів) з їх конфіскацією.

Однак це не забезпечує належну превентивну функцію, вважають народні депутати, тому в осіб не зникає бажання в подальшому займатися протиправною діяльністю.

Крім того, такі дії негативно впливають на наповнення бюджету.

Державна казначейська служба України підрахувала, що в січні-грудні 2020 року надходження від митних платежів склали 296 959,2 млн грн, що менше від запланованих на 28 511,8 млн грн.

Ініціатори запронопроекту вважають, що відсутність кримінальної відповідальності за незаконне переміщення товарів (у тому числі підакцизних) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та поза митним контролем, а також недостовірне декларування товарів сприяє збільшенню в державі сектору тіньової економіки, популяризує серед підприємців використання у веденні бізнесу незаконних засобів та прийомів.

У зв’язку з цим, ініціатори законопроекту пропонують встановити кримінальну відповідальність, оскільки санкції Митного кодексу не стримують осіб від протиправної поведінки.

Це дасть змогу, зокрема, забезпечити якісний збір доказів, оскільки строки досудового розслідування кримінального провадження у разі, якщо не повідомлено особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, є значно тривалішими за строки адміністративного провадження.