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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Почав писати українською – це вже добре: Зеленський про статтю Путіна

Почав писати українською – це вже добре: Зеленський про статтю Путіна

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував статтю Володимира Путіна, присвячену Україні.

Він заявив, що найближчим часом разом із командою ознайомиться із текстом статті, після чого буде готовий відповісти на неї.

– Якщо президент Російської Федерації вже почав писати українською, значить ми все правильно робимо, – заявив Володимир Зеленський.

Також президент України додав, що деякі моменти зі статті він готовий обговорити з Путіним особисто.

Зеленський заявив, що готовий надати президенту РФ чимало матеріалів, які він зможе використати у своїй другій статті про Україну.

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Стаття Путіна про Україну

“Історична” стаття Володимира Путіна була опублікована на сайті російського Кремля в понеділок, 12 липня.

Текст статті пояснює “історичну єдність” українців із росіянами, повторюючи пропагандистські наративи щодо нашої держави.

Путін вкотре не визнав вторгнення РФ на територію України навесні 2014 року і додав, що “починає переконуватися у тому, що Донбас не потрібен офіційному Києву”.

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