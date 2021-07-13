Зустріч нормандської четвірки відтерміновується через позицію РФ – Зеленський

Україна робить все для того, аби відбулась наступна зустріч у нормандському форматі. Але вона відтерміновується через позицію Російської Федерації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

– Нормандська зустріч повинна бути. Наразі німецькою стороною напрацьовані кластери – це кроки щодо практичного втілення в життя мінського процесу. Вони погоджені Францією і ми їх підтримуємо. Але ми бачимо, що відтерміновується нормандська зустріч через позицію РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо, – заявив президент.

Наприкінці травня цього року президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що погодив з президентами РФ і України зустріч в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

На його думку, рішення щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібно шукати саме у цьому форматі, оскільки альтернатив йому немає.

Пізніше очільник МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Німеччина домовляється про проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки. За його словами, Україна і Франція до неї готові.