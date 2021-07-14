Чіткого бачення немає: французький посол оцінив можливість деокупації Криму

Франція підтримує українську ініціативу Кримська платформа, однак повернути анексований Крим може виявитися складнішим завданням, аніж відновити контроль над окупованим Донбасом.

Таке переконання в одному із інтерв’ю висловив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Він додав, що наразі ніхто не має чіткого бачення, як деокупувати Крим.

Кримську платформу французький дипломат назвав “майданчиком для обміну думок” у пошуках дієвих рішень.

– Йдімо крок за кроком: побачимо, що вийде з платформи. Потрібно обмінюватися думками з колегами, потрібно слухати, звісно, українську владу. І потрібно пам’ятати, що Крим був незаконно анексований Росією, – наголосив Етьєн де Понсен.

Зазначимо, що Францію на першій зустрічі учасників Кримської платформи представлятиме міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

Він відвідає Україну 24 серпня в рамках святкування 30-річчя Незалежності.

Джерело: Suspilne