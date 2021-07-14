14 липня відбудеться чергове пленарне засідання депутатів Верховної Ради, яке традиційно розпочнеться о 10.00.

На порядку денному – багато важливих законопроектів, а також робота в комітетах, комісіях, фракціях та групах.

У середу повторне перше читання пройдуть такі законопроекти:

№ 2713-д, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей;

№5202, про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель;

№3236-1, про внесення змін до статті 3 декрету Кабінету міністрів України Про державне мито щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії;

№2805-д, про внесення змін до законів щодо функціонування та обігу аграрних розписок.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроекти, які врегульовують звання ветеранів війни, підвищують ефективність діяльності органів прокуратури, врегульовують питання ліцензування суб’єктів господарювання, що виробляють етиловий спирт.

Також на порядку денному у першому читанні – проекти законів:

№5464, про внесення змін до закону Про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану;

№5440, про внесення змін до закону Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

№3986, про паспорт громадянина України у формі книжечки;

№4504, про територіальну оборону України;

№4605, про встановлення іменних стипендій Верховної Ради;

№№4021 , 4021-1, про додаткове фінансове забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників на період дії карантину в Україні;

№№3077 , 3077-1, про внесення змін до закону Про освіту щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин в Україні;

№№4648, 4648-1, про забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у сфері освіти.

У другому читанні розглянуть не менш важливі питання. Зокрема цілу низку проектів постанов із перейменування сіл в Україні.

Увага нардепів зосередиться на законопроектах про звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань, посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин та особливості надання електронних публічних послуг.

Крім того, 14 липня народні обранці у другому читанні розглянуть проекти законів щодо уточнення ознак злочинів у сфері службової діяльності; протидії дискримінації за ознакою статі у рекламі; захисту прав дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків та стимулювання діяльності фермерських господарств.