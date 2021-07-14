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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 14 липня

верховна рада

14 липня народні депутати вчергове зберуться на пленарне засідання, на якому розглянуть цілу низку важливих постанов та законопроектів.

Заплановані також повторні перші читання, робота в комітетах, комісіях, фракціях та групах.

Подивитися трансляцію засідання Верховної Ради 14 липня можна на сайті Фактів ICTV.

Народні обранці у першому читанні розглянуть законопроект про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, проект закону про звання ветеранів війни, а також законопроект про внесення змін до статті 3 декрету Кабміну Про державне мито щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії.

У другому читанні Верховна Рада обговорить законопроекти про забезпечення захисту мовних прав національних меншин в Україні, додаткове фінансове забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників на період карантину.

Детальніше про порядок денний Верховної Ради 14 липня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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