14 липня народні депутати вчергове зберуться на пленарне засідання, на якому розглянуть цілу низку важливих постанов та законопроектів.

Заплановані також повторні перші читання, робота в комітетах, комісіях, фракціях та групах.

Подивитися трансляцію засідання Верховної Ради 14 липня можна на сайті Фактів ICTV.

Народні обранці у першому читанні розглянуть законопроект про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, проект закону про звання ветеранів війни, а також законопроект про внесення змін до статті 3 декрету Кабміну Про державне мито щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії.

У другому читанні Верховна Рада обговорить законопроекти про забезпечення захисту мовних прав національних меншин в Україні, додаткове фінансове забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників на період карантину.

Детальніше про порядок денний Верховної Ради 14 липня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.