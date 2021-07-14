Відставка Авакова: рішення підтримав правоохоронний комітет

14 липня відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова підтримав Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Рішення було ухвалено під час засідання комітету.

Члени комітету рекомендують народним депутатам визначитися щодо відставки очільника Міністерства внутрішніх справ шляхом голосування.

Авакова запрошували на засідання, однак він не з’явився.

Аваков подав у відставку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку 13 липня. Відповідну заяву було зареєстровано у Верховній Раді.

Очільник міністерства подякував за спільну роботу усім працівникам МВС, посаду він обіймав з 2014 року.

Нардепи голосуватимуть за відставку Авакова 15 липня. Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, що звільнення було власною ініціативою міністра.

Тим часом Володимир Зеленський запропонував нову кандидатуру на посаду – Дениса Монастирського, очільника Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.