Верховна Рада збереться на позачергове засідання 14 липня о 14.00. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

У порядку денному лише два законопроекти:

проект закону № 5141 – внесення змін до закону Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів;

проект закону № 5440 про внесення змін до Закону України Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Планове засідання парламенту розпочалося о 10.00 14 липня. Під час нього нардепи планують розглянути низку важливих законопроектів.

Зокрема, повторне перше читання пройде закон щодо функціонування та обігу аграрних розписок, а також проект закону про оподаткування доходів від діяльності організацій з проведення лотерей та азартних ігор.

У другому читанні – закон про мовні права корінних народів, про додаткові виплати освітянам під час дії карантину, про паспорт у формі книжечки тощо.

Детальний порядок денний Верховної Ради 14 липня дивіться у матеріалі.