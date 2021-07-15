Бізнес підтримує законопроект про прискорення приватизації – ЄБA

Експерти Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) підтримують зміни, передбачені законопроектом №4572, яким пропонується оновити законодавство щодо приватизації та оренди державного майна.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Асоціації.

— Експерти Європейської Бізнес Асоціації концептуально підтримують зміни, запропоновані цим законопроектом, та переконані, що пожвавлення процесів приватизації може стати гарним стимулом для розвитку різних індустрій та відродження державних підприємств, — вважають в ЄБА.

Законопроект, розроблений Фондом державного майна України спільно із представниками експертних організацій, має на меті зменшити бар’єри на шляху проведення прозорої процедури приватизації.

Документ впроваджує додаткові заходи щодо захисту прав інвесторів, а також дозволяє спрямувати 10% коштів від малої приватизації на розвиток місцевих громад.

— Ми сподіваємося, що народні депутати підтримають зміни, спрямовані на реформування та удосконалення процесів приватизації та оренди державного майна. Зі свого боку, експерти Асоціації готові долучатися до подальшого доопрацювання законопроекту для врахування зауважень від практиків – представників бізнесу, — зауважили в Європейській Бізнес Асоціації.

За розрахунками спеціалістів Фонду держмайна, економічний ефект від впровадження закону становитиме від 12 до 15 млрд грн цього року, та може сягнути до 200 млрд грн загалом.

14 липня законопроект №4572 пройшов розгляд профільного Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, а вже сьогодні, 15 липня, відбудеться голосування у стінах Верховної Ради.

Нагадаємо, починаючи з 2020 року, Фонд державного майна України провів понад 2 000 успішних аукціонів приватизації, загальна сума надходжень від реалізації об’єктів державної власності за цей період складає понад 4,5 млрд грн.